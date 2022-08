Assassino de Marcelo Arruda, bolsonarista Guaranho pode deixar hospital nesta quarta e responder em liberdade

Apoie o 247

ICL

247 - O agente penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, que assassinou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda, durante uma festa de aniversário que tinha o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como temas decorativos, deverá deixar o hospital nesta quarta-feira (10). Em paralelo, a defesa do militante de extrema direita ingressou com um pedido de habeas corpus, o que poderá fazer com que Guaranho responda ao processo em liberdade.

“A família e todos os que conheciam o Arruda querem que o Guaranho fique preso e assim aguarde julgamento, pois o veem como uma ameaça à sociedade. Hoje completa 30 dias da morte do Marcelo e achamos um absurdo que se ‘comemore’ essa data com um anúncio desses”, disse André Alliana, filiado ao PT do Paraná e amigo da família de Marcelo Arruda, em entrevista à Revista Fórum.

>>> Laudo sobre assassinato de Marcelo Arruda desmente esposa de Guaranho e descarta pedrada em carro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti, onde Guaranho está internado, confirmou que o bolsonarista deverá deixar a unidade nesta quarta-feira. A informação sobre o habeas corpus, que tramita em segredo de Justiça, foi repassada pelos advogados da família da vítima. Guaranho teve a prisão preventiva decretada poucos dias após o crime e deverá ser transferido para o complexo penitenciário de Pinhais logo após deixar o hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> UOL revolta internautas ao publicar manchete que vitimiza assassino de Marcelo Arruda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcelo Arruda foi assassinado no dia 9 de julho, após Guaranho invadir o salão de festa do clube em que o petista comemorava seu aniversário. Ele se dirigiu ao local após ter sido informado que a festa tinha como temas decorativos o PT e o ex-presidente .

Ele invadiu o local aos gritos de “aqui é Bolsonaro” e disparou diversas vezes contra Arruda que reagiu e feriu o agressor. Guaranho teve a prisão pela Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.