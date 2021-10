Áudio de André Esteves mostra a quem serve o governo Bolsonaro, enquanto o povo passa fome, diz Zeca Dirceu

Apoie o 247

247 – "O áudio do banqueiro André Esteves, prova bem a quem serve o governo Bolsonaro. Eles seguem sendo Tchutchuca de banqueiros e bilionários", escreveu o deputado Zeca Dirceu, em seu twitter , após saber que André Esteves, dono do BTG Pactual, fala como dono do Brasil e do governo Bolsonaro. "Enquanto isso, o povo passa fome, desemprego segue batendo recordes e a inflação pela primeira vez em 30 anos está em 2 dígitos, totalmente descontrolada", completa. Confira: