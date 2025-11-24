Beto Carrero suspende show e vai investigar acidente após morte de piloto em apresentação

247 - O Beto Carrero World anunciou que já iniciou um processo interno de apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente que resultou na morte do motociclista Lurrique Ferrari, durante uma apresentação em Penha (SC), na tarde de domingo (23). A informação foi divulgada pelo g1, que também confirmou que o parque suspendeu o show nesta segunda-feira (24), em respeito à família e aos colegas do piloto.

A Polícia Civil informou que abrirá um inquérito para investigar o caso. Em nota, o empreendimento afirmou que está prestando suporte aos familiares e adotando seus protocolos internos. “O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente. Em respeito à família e aos colegas de trabalho, informamos que o show não irá acontece nesta segunda”, disse o parque.

Acidente durante manobra

Lurrique Ferrari participava do espetáculo “Hot Wheels Epic Show” quando perdeu o controle da moto ao tentar realizar uma manobra em uma sequência de rampas. Segundo o g1, ele bateu a cabeça na estrutura ao subir a rampa e caiu logo em seguida. A cena foi registrada por um espectador.

O piloto foi socorrido imediatamente pela equipe de bombeiros do parque e levado ao Hospital Marieta Konder Bornhauser, em Itajaí, onde passou por cirurgia. A morte foi confirmada no fim da tarde de domingo. Em comunicado, o parque afirmou: “Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passava por procedimento cirúrgico”.

Quem era Lurrique Ferrari

Natural de Adamantina (SP), Lurrique tinha 23 anos e era praticante das modalidades wheeling e stunt, especializadas em manobras acrobáticas com motocicletas. Nas redes sociais, se identificava como atleta e demonstrava orgulho por trabalhar no Beto Carrero World, função que exercia há cerca de um ano. Além da carreira como piloto, também atuava como empreendedor em uma hamburgueria da família.Investigações e próximos passos

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas. O inquérito a ser conduzido pela Polícia Civil deve analisar imagens do espetáculo, depoimentos de testemunhas e possíveis condições de segurança da estrutura utilizada no show.O parque mantém a atração suspensa temporariamente e, até o momento, não informou quando o espetáculo será retomado. A administração do Beto Carrero World também lamentou oficialmente a morte e reforçou que segue prestando assistência à família do piloto.