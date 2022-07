Bolsonaro encontra irmão de Marcelo Arruda e pede desculpas por fake news sobre o caso

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (20) em Brasília com José Arruda, um dos irmãos de Marcelo Arruda, guarda municipal e testoureiro do PT em Foz do Iguaçu assassinado durante sua festa de aniversário - com tema do PT - pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho.

>>> Vigilante diz que ouviu bolsonarista Jorge Guaranho gritar 'aqui é Bolsonaro' antes de matar o petista Marcelo Arruda

Segundo o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que participou da conversa, Bolsonaro pediu desculpas por ter divulgado fake news sobre o caso.

O chefe do Executivo havia dito que os homens filmados chutando o assassino eram petistas.

Segundo o parlamentar, ele e o irmão de Arruda o alertaram. "Eu disse a ele a verdade também e o José também falou, que aquele ato, o chute, depois, não foi um ato provocado por um petista, foi um ato de um amigo do Marcelo bolsonarista", declarou.

A reunião, de acordo com o deputado, foi gravada e poderá ser divulgada por Bolsonaro. Ainda segundo Otoni de Paula, o chefe do governo federal disse estar preocupado com a violência no país. Bolsonaro é, no entanto, o principal fator de acirramento e escalada violenta na política brasileira. "Ele disse que na verdade esse clima de violência não pode perdurar e não deve perdurar e que esse clima é um clima inaceitável".

