Bolsonaro publica vídeo em jet ski com Michelle e filha

247 - Mesmo diante das inúmeras críticas em relação às suas férias enquanto a Bahia sofre com fortes chuvas e enchentes, que já mataram 24 pessoas, Jair Bolsonaro publicou na quarta-feira (29) um vídeo em que aparece pilotando um jet ski e falando com apoiadores.

Com ele estavam a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura, 11. A família está em São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

As imagens, diz a postagem no Facebook, foram feitas na praia de Enseada.

