Câmara de Curitiba vota nesta semana processo de cassação do vereador Renato Freitas

247 - O presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, Tico Kusma (Pros), marcou sessões para esta terça-feira (21) e quarta-feira (22) para votar o processo de cassação do vereador Renato Freitas (PT) por quebra de decoro parlamentar por protestar contra o racismo em uma igreja na capital paranaense.

O Conselho de Ética aprovou a cassação do parlamentar por 5 votos a 2. A juíza Patricia de Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara de Fazenda Pública, determinou a suspensão da sessão da Câmara até a conclusão da sindicância que apura a autoria de um e-mail recebido pelo vereador no dia 9 de maio, véspera da votação do caso no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

O jovem vereador negro está sendo perseguido por participar de um ato político para denunciar o racismo envolvendo a morte do congolês Moïse Kabagambe, no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. Durante o ato, os manifestantes entraram na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. O local é simbólico para a população negra da cidade. Mesmo assim, conservadores da capital paranaense consideraram a ação como desrespeitosa ao culto religioso.

A Arquidiocese se manifestou, como apontou o PT, em favor do vereador. “Percebe-se na militância do vereador o anseio por justiça em favor daqueles que historicamente sofrem discriminação em nosso país. A causa é nobre e merece respeito.”

