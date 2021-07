Carol Dartora sobre caso Borba Gato: “nossos heróis não viraram estátuas, eles lutaram contra quem virou”

247 - Vereadora de Curitiba, Carol Dartora (PT) falou à TV 247 sobre o ato promovido pelo grupo Revolução Periférica que colocou fogo na estátua de Borba Gato , bandeirante explorador de indígenas em São Paulo no último sábado (24), dia da mobilização nacional por Fora Bolsonaro.

Ela citou a frase conhecida entre os povos indígenas - mas de autor desconhecido - para lembrar que as estátuas de racistas e escravizadores espalhados pelo País são uma violência contra o povo preto e contra os verdadeiros heróis desta comunidade.

“Como é que as pessoas não pensam que a gente convive com a presentificação de um racista, de um escravista, de uma pessoa violenta que promoveu o genocídio de populações indígenas e a gente convive com essa história que louva as pessoas. E aí quando alguém vai lá e coloca fogo essa pessoa é criminalizada por que ela traz outra perspectiva da história, a nossa perspectiva da história? A perspectiva de que crime é o que aquela figura, o Borba Gato, cometeu. Ele sim era um criminoso. Crime é a gente ter que olhar todos os dias para a estátua de um criminoso, promovendo essa violência simbólica contra nós. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: ‘nossos heróis não viraram estátuas, nossos heróis morreram lutando contra quem virou’”.

PUBLICIDADE

Sobre a prisão do líder dos entregadores de aplicativos e integrante do grupo Revolução Periférica Paulo Galo , a vereadora disse: “essa prisão demonstra justamente essa criminalização desse tempo em que a gente está vivendo. Muita gente fala que é uma ditadura, mas a gente não pode realmente dizer que estamos em uma ditadura, mas as instituições que deveriam ser responsáveis por garantir os nossos direitos, por garantir a liberdade, por garantir a democracia reproduzem essa criminalização dos movimentos sociais. Então é um absurdo. Acho que o ato deles traz muito simbolismo. Foi um ato de resignificação”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.