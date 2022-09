Chefe da segurança da campanha de Lula pede abertura de inquérito contra empresário que fez tiro ao alvo em foto do petista

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues, chefe da segurança da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que a instituição abra um inquérito para investigar a conduta do empresário catarinense Luiz Henrique Crestani em função de um vídeo divulgado por ele em que parecia atirando contra um alvo com a imagem do petista. A informação é da jornalista Andréia Sadi, do G1.

No vídeo, Crestani e a mulher apontam e disparam contra um alvo com em que Lula está apontando uma arma para uma pessoa não identificada. Na mensagem colocada acima do alvo está a frase “Atire no ladrão”. “Agora não sei qual que é o ladrão aqui. Pegou tiro em tudo que é lado. O ladrão é o de lá ou de cá? Bota aí nos comentários”, diz Crestani ao se aproximar do material destruído pelos tiros deflagrados por armas de grosso calibre..

Ainda segundo a reportagem, no pedido encaminhado à Corregedoria da PF, o delegado também solicitou a abertura de um inquérito para apurar a conduta da esposa do empresário, Patrícia.

