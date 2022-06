CNJ tem em mãos quatro denúncias contra juíza de Santa Catarina, que pode ser afastada

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem em mãos quatro denúncias contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer, até a tarde desta quarta-feira (22), de acordo com o portal Universa, do UOL.

A apuração de tais denúncias, em relação estritamente à conduta de Joana, está a cargo da Corregedoria Nacional de Justiça, parte do CNJ. Tal órgão apenas averiguará possíveis faltas de decoro e honra com o cargo, sem entrar no mérito das decisões relativas ao pedido de aborto legal pela criança de 11 anos. Os processos no CNJ contra a magistrada ocorrem sob sigilo.

O CNJ afirmou à reportagem do Universa que, se as denúncias forem procedentes, Joana Ribeiro Zimmer poderá ser afastada; além disso, caso seja condenada, a juíza será aposentada compulsoriamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A magistrada também pode ser afastada caso a relatora dos procedimentos, Maria Thereza de Assis Moura, ministra do STJ, abra um processo administrativo disciplinar e peça o afastamento de Joana antes dos julgamentos, a ser votado pelos 15 conselheiros. Tal prática é considerada "bastante comum", informou uma fonte do órgão à reportagem do Universa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando aberto o procedimento, a investigação deve durar algo em torno de seis meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE