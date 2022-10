Coligação de Lula entra com notícia-crime contra Beto Carrero World por promoção anti-PT

Apoie o 247

247 - Os advogados da Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula e Alckmin, entraram nesta quinta-feira (27/10) com uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral Eleitoral, apontando crime eleitoral na conduta do responsável pela empresa Beto Carrero World, que ofereceu desconto de 25% para conseguir abstenção do eleitorado do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (30/10), dia do segundo turno das eleições.

Em sua conta no Instagram, a empresa oferece promoção às pessoas que forem ao parque no dia das eleições usando roupa vermelha — mas desde que entrem antes das 8h e saiam após às 17h — o que resultaria no não comparecimento às urnas.

O parque oferece 25% no valor do "Passaporte para Todos". No cartaz de divulgação a propaganda ressalta as iniciais das palavras de forma a remeter ao Partido dos Trabalhadores. "É certo que a empresa Beto Carrero World almeja impedir o comparecimento de pessoas no dia de votação a partir da realização de promoção no passaporte para entrada do parque", afirma o documento enviado à Procuradoria-Geral Eleitoral.

Poucos dias atrás, a Beto Carrero World havia feito uma promoção para quem fosse vestido "de verde e amarelo", em referência a eleitores do candidato Jair Bolsonaro.

O Código Eleitoral, em seu artigo 299, diz que é crime: "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita".

A Coligação Brasil da Esperança é formada pelos partidos PT, PV, PCdoB, PSOL, REDE, PSB, Solidariedade, Avante, Agir e Pros.

