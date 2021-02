Com hospitais lotados, Porto Alegre beira o colapso e prefeito Sebastião Melo não decreta lockdown

São mais de 100 pessoas em estado grave esperando vaga de UTI na capital do Rio Grande do Sul e outros 400 já internados com Covid-19. Médicos alertam que a situação deve piorar ainda mais se nada for feito, e o prefeito, aliado de Bolsonaro, é criticado por não ampliar as medidas de restrição de circulação de pessoas edit

247 - A cidade de Porto Alegre está à beira do colapso no sistema de Saúde com o agravamento da pandemia do coronavírus, já registrando 100% de ocupação em UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo) em pelo menos duas regiões.

O prefeito, Sebastião Melo (MDB), tem sido duramente criticado por não tomar decisões similares a outros governadores, de restringir a circulação de pessoas, além do toque de recolher que já havia sido anunciado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

No intervalo de um dia, o número de pessoas com coronavírus internadas em emergências hospitalares à espera de uma vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) saltou 83% e chegou a 117 às 14h30min desta quinta-feira (25), informa reportagem do portal GaúchaZH .

O mesmo veículo noticiou que cinco pacientes com Covid-19 morreram à espera de transferência para UTIs em um período de cinco dias no Rio Grande do Sul.

Ao menos seis hospitais registraram nesta quarta-feira (24) lotação que passava dos 100%, informou reportagem do site Sul 21.

Na terça, a taxa geral de ocupação das UTIs atingiu 96,27% às 15h. Pela manhã, a capital chegou a ter 97,35% dos leitos ocupados.

“Hospital de Clínicas já não possui mais leitos de UTI. O sistema colapsou e a pior fase não chegou ainda, pois é esperada próxima ao final de semana. Porto Alegre pagará um preço altíssimo graças à irresponsabilidade do Prefeito Sebastiao Melo e seus apoiadores”, protestou o deputado estadual Leonel Radde (PT-RS).

▶️Me diga se, assim como eu, você também acha que estamos em risco na mão do Governo do @SebastiaoMelo e do seu NEGACIONISMO vinculado ao Governo Bolsonaro! Veja mais em: https://t.co/GYPwlniZGR pic.twitter.com/JvRd4RyLXO — Leonel Radde (@LeonelRadde) February 25, 2021

Surto de casos de Covid-19 em Porto Alegre, hospitais lotados, posto de saúde fechado por não conseguir atender a demanda, e o prefeito Sebastião Melo, adepto do "tratamento precoce" com cloroquina, não cogita lockdown. Diz querer salvar a economia.

Adivinha de quem ele é aliado? pic.twitter.com/dOm1g6DkcF — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) February 25, 2021

