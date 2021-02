Com internações por Covid-19 em alta, Rio Grande do Sul amplia toque de recolher

Revista Fórum - O governo do Rio Grande do Sul vai ampliar em duas horas o toque de recolher vigente no estado a partir desta terça-feira (23). A suspensão de atividades não essenciais e de circulação de pessoas nas ruas, que já valia das 22h às 5h desde a última sexta-feira (19), vai começar mais cedo, às 20h.

A decisão foi tomada por causa do agravamento da pandemia no estado e anunciada nesta segunda-feira (22). O governador Eduardo Leite (PSDB) disse, em transmissão, que o estado passa pelo “mais acelerado e agressivo crescimento de internações desde o início da pandemia”.

Devem estar fechados, sem público ou clientes, os estabelecimentos de atendimento ao público de qualquer natureza. Também estão suspensos, nesse período, reuniões, eventos, aglomerações e circulação de pessoas tanto em áreas internas quanto externas, em ambientes públicos ou privados.

