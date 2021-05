Conheça as vítimas do ataque a creche em Santa Catarina

Cinco pessoas morreram após ataque à face de jovem de 18 anos em uma escola infantil de Saudades (SC). Saiba quem foram as vítimas do atentado edit

247 - Cinco pessoas morreram após ataque à face de jovem de 18 anos em uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira, 4. O jovem invadiu o local e atingiu as vítimas com um facão. Saiba quem foram as vítimas do atentado.

Keli Adriane Aniecevski, uma professora de 30 anos. Dava aulas na unidade havia cerca de 10 anos.

Mirla Amanda Renner Costa, agente educacional de 20 anos. De acordo com o assessor jurídico de Saudades, Luiz Fernando Kreutz, Mirla chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Os bebês assassinados foram:

Sarah Luiza Mahle Sehn , bebê de 1 ano e 7 meses;

, bebê de 1 ano e 7 meses; Murilo Massing , de 1 ano e 9 meses;

, de 1 ano e 9 meses; e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Outras duas crianças tiveram lesões graves e foram encaminhadas a um hospital, segundo a PM.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, que ouviu testemunhas, o jovem teria entrado armado com um facão na escola, invadido uma classe e golpeado professores e alunos. Em seguida, de acordo com os relatos, ele cortou o próprio pescoço e se feriu no abdômen e no tórax.

