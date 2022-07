Crítica do PT, delegada que investigaria assassinato de militante petista por terrorista bolsonarista é substituída

A troca, segundo o governo do Paraná, foi motivada questão de recursos edit

247 - A delegada Iane Cardoso, que investigaria o assassinato brutal do militante petista e guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, foi substituída, informou à CNN a assessoria da secretaria de Segurança Pública do Paraná.

A troca, de acordo com o governo, foi feita por questões de recursos. No entanto, circulam pelas redes sociais e pela mídia postagens de Iane no Facebook de ataque ao PT.

Iane também despertou críticas após chamar o assassino de "vítima".

A nova delegada responsável pelo caso será Camila Cecconello, da divisão de homicídios.

