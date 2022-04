Dallagnol poupa Bolsonaro e centra ataques em Lula e STF

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-procurador e ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol de Curitiba ignora o fracasso do governo Jair Bolsonaro (PL) e centra seus ataques no ex-presidente Lula (PT) e no Supremo Tribunal Federal (STF), destaca Guilherme Amado, do Metrópoles.

Dallagnol é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Ele tem evitado criticar Bolsonaro nas redes sociais.

>>> Ao contrário do que diz Bolsonaro, governo teve até hoje pelo menos cinco casos de suspeita de corrupção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muito ativo no Twitter, Dallagnol ainda não mencionou Bolsonaro em suas postagens neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-procurador, que pauta sua pré-campanha no suposto combate à corrupção, se reservou ao silêncio e não comentou o recente esquema de propina que funcionava no Ministério da Educação, na gestão de Milton Ribeiro. Ele também se cala diante das suspeitas de prática de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enquanto este ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE