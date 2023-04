"Do que essa turma tem medo?", questiona Gleisi após escândalo da decisão do pai do sócio de Moro que mandou prender Tacla Duran

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4 após o órgão restabelecer a ordem de prisão preventiva contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou extorsão do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) quando os dois parlamentares ocupavam cargos de juiz e procurador na Operação Lava Jato, respectivamente.

"Mesmo desmoralizada, República de Curitiba ainda está a todo vapor. Desembargador do TRF-4 contrariou STF e deu ordem de prisão a Tacla Duran, que denunciou chantagem na Lava Jato. Detalhe que o filho de Marcelo Malucelli era sócio do ex-juiz da 13a Vara. Estranho que até a Interpol lançou dúvidas sobre julgamento justo de Tacla e o retirou da lista de procurados. Do que essa turma tem medo?", questionou a parlamentar no Twitter.

Em depoimento ao juiz federal Eduardo Appio, em 27 de março, no âmbito da Lava Jato, Duran afirmou ter depositado, em 2016, o valor de US$ 613 mil a um advogado ligado a Rosangela Moro, esposa de Moro. O objetivo seria Tacla fazer delação premiada e que teria conhecimento de Dallagnol. Duran teria sido alvo de prisão decretada por Moro após decidir não continuar com os pagamentos.

Em sua defesa, Moro pediu a suspeição de Eduardo Appio. O parlamentar também havia pedido que o caso envolvendo a denúncia de Tacla Duran não fosse remetido ao STF. No mês passado, Dallagnol afirmou em rede social que o juiz Eduardo Fernando Appio "acreditou" em um acusado que "tentou enganar autoridades da Lava Jato".

