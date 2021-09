Eduardo Leite diz se sentir respaldado por FHC para prévias do PSDB

Apoie o 247

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou se sentir respaldado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para as prévias do PSDB, que vão definir quem será o candidato tucano à Presidência da República nas eleições de 2022.

Leite descartou a possibilidade de compor uma chapa como candidato a vice-presidente, pois só deixaria o governo gaúcho para disputar a vaga principal.

Junto ao senador Tasso Jereissati (CE), ele se encontrou com FHC em seu apartamento em Higienópolis, região central de São Paulo, por volta das 15h desta quarta (29/9). A reunião durou cerca de uma hora e meia.

