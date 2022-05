Eduardo Leite envia recado e topa ser vice de Simone Tebet

Apoie o 247

247 - Horas depois de o ex-governador João Doria (PSDB) anunciar a desistência de sua pré-candidatura à Presidência da República, o também ex-governador Eduardo Leite (PSDB) disse a aliados que topa ser o candidato a vice-presidente na chapa de Simone Tebet (MDB), segundo o O Antagonista.

Com a saída de Doria, o PSDB, junto com o Cidadania, deverá formalizar seu apoio a Simone Tebet. O vice na chapa da emedebista deverá ser tucano, e Leite já se coloca à disposição.

>>> Bruno Araújo confirma que PSDB deve se aliar a Simone Tebet

Outro nome cogitado no passado foi o do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que resiste.

Há ainda, no entanto, divergências internas no PSDB sobre o acordo com o MDB. Uma ala do partido, principalmente liderada por Aécio Neves, defende que a sigla tenha candidato próprio.

