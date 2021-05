Eduardo Leite não se consolida como candidato da "terceira via" no Rio Grande do Sul

A pesquisa mostra que, mesmo no Rio Grande do Sul, onde a direita ganhou em 2018, o ex-presidente Lula é o melhor candidato para vencer Jair Bolsonaro em 2022 edit

247 - Cotado como possível concorrente à presidência em 2022, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não se consolida como candidato da “terceira via” mesmo em seu próprio estado.

Segundo pesquisa realizada no Rio Grande do Sul pela consultoria Atlas, a pedido do Valor, Leite fica em terceira posição, com 7,2% dos votos, numa disputa presidencial entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido), com 32,5% cada.

No Sul, ele fica à frente de Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Guilherme Boulos (PSOL), João Amoêdo (NOVO), Sergio Moro (sem partido), Luciano Huck (sem partido), Danilo Gentili (sem partido), Michel Temer (MDB), João Doria (PSDB), Marina Silva (Rede) e Tasso Jereissati (PSDB).

A pesquisa mostra que, mesmo no Rio Grande do Sul, onde a direita ganhou em 2018, Lula continua sendo o melhor candidato para vencer Jair Bolsonaro em 2022.

