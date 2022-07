Enio Verri após crime político em Foz do Iguaçu: 'o País não aguenta mais! Daremos um basta nessa cultura do ódio'

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Enio Verri (PT-PR) lamentou, neste domingo (10), o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que levou tiros de um bolsonarista identificado como José da Rocha Guaranho. A vítima era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR).

"Quanto ódio e violência vamos ver ainda nessa política da intolerância? Perdemos mais uma vida, a do companheiro Marcelo Arruda, que comemorava seus 50 anos, em Foz do Iguaçu, e foi assassinado por um bolsonarista! O país não aguenta mais! Daremos um basta nessa cultura do ódio!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Quanto ódio e violência vamos ver ainda nessa política da intolerância? Perdemos mais uma vida, a do companheiro Marcelo Arruda, que comemorava seus 50 anos, em Foz do Iguaçu, e foi assassinado por um bolsonarista! O país não aguenta mais! Daremos um basta nessa cultura do ódio! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE