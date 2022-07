Lula lamenta mortes em Foz e culpa Bolsonaro, um "presidente irresponsável"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste domingo (10) o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, vítima do bolsonarista José da Rocha Guaranho, que também morreu, em Foz do Iguaçu (PR).

"Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda", escreveu o ex-presidente no Twitter. "Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável".

Nomes do PT como os deputados Zeca Dirceu (PR) e Gleisi Hoffmann (PR), além do senador Humberto Costa (PE) também se pronunciaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No PSOL, o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos e Juliano Medeiros, presidente da sigla, lamentaram o crime e fizeram críticas a Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE