Juliano Medeiros: assassinato de guarda municipal é "resultado da campanha de ódio disseminada" por Bolsonaro

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, criticou Jair Bolsonaro (PL) após o guarda municipal Marcelo Arruda ser assassinado por um bolsonarista, que também morreu, ao cometer um crime político em Foz do Iguaçu (PR).

"Esse é o resultado da campanha de ódio disseminada pelo presidente do Brasil. Isso precisa parar! Toda a solidariedade do PSOL à família de Marcelo, seus amigos e companheiros de militância. Chega de violência política!", escreveu ele no Twitter.

Também se pronunciaram nomes como os deputados federais do PT-PR Zeca Dirceu e Gleisi Hoffmann, o senador Humberto Costa (PT-PE) e o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

