Errata: 247 publicou por engano artigo em nome de Pedro Simon

Coluna veiculada no 247 foi atribuída de forma incorreta ao ex-senador do Rio Grande do Sul edit

247 - O Brasil 247 publicou de forma incorreta nesta quarta-feira 26 uma coluna de opinião atribuída a Pedro Simon, ex-senador pelo MDB do Rio Grande do Sul. A publicação foi retirada do ar nesta quinta-feira 27.

O texto, que fazia críticas às políticas do governo Jair Bolsonaro e elogios ao governo do ex-presidente Lula, nunca foi escrito por ele, e sim por Simão Pedro, ex-deputado estadual do PT e ex-secretário de Serviços da gestão Fernando Haddad.

Pedimos desculpas aos nossos leitores pelo erro de edição.