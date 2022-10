Escola sai em defesa de professora que fez saudação nazista e bolsonarista seguirá dando aulas (vídeo)

Diretora declarou que, com exceção do episódio, educadora do colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa (PR), é uma "excelente profissional" edit

247 - Uma professora fazendo uma saudação nazista numa sala de aula do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa (PR), ganhou as redes sociais nesta segunda-feira e ao que tudo indica a ação não causou muita preocuação para direção do colégio, que saiu em defesa da bolsonarista.

De acordo com o portal Terra, a diretora do Colégio Sagrado Coração, irmã Edites, classificou como um erro a atitude da professora e disse que a instituição não compactua com o gesto realizado, mas não citou alguma medida efetiva para punir a profissional pelo gesto criminososo.

A diretora citou ainda que o cenário político atual pode ter deixado “os ânimos da professora exaltados”. Apesar disso, ela reafirmou o compromisso da unidade com a neutralidade.

Segundo Irmã Edites, medidas serão tomadas de acordo com o regimento interno do colégio. Ela ainda confirmou que a profissional está na empresa “há bastante tempo” e que, com exceção deste episódio, é uma “excelente professora”.

A apologia do nazismo se enquadra na Lei 7.716/1989, segundo a qual é crime:

Em Ponta Grossa no Paraná uma professora faz saudação nazista na frente dos alunos pic.twitter.com/sXSpPIuF7R October 10, 2022





Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa – ou reclusão de dois a cinco anos e multa se o crime foi cometido em publicações ou meios de comunicação social.

Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

Essa lei é respaldada pela própria Constituição, que classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que o racismo pode ser julgado e sentenciado a qualquer momento, não importando quanto tempo já se passou desde a conduta.

