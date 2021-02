"Estamos apavorados", admite secretária de Saúde do RS sobre escalada da Covid-19

247 - Com o sistema de saúde do Rio Grande do Sul próximo ao colapso em razão do elevado número de internações por Covid-19, a secretária de Saúde do estado, Arita Bergmann, fez um forte desabafo nesta quinta-feira (25) em reunião do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), com prefeitos.

A escalada no número de casos no estado, "se for comparar, estou enxergando o pico do Everest. Estamos aqui apavorados”, disse Arita.

De acordo com a secretária, mantido o ritmo atual, "não haverá leitos, especialmente de UTI, para atender a demanda, que é crescente. Crescente a ponto de nos deixar com uma lista de espera".

