Estátua da Liberdade das lojas Havan sofre queda com tempestade e imagens viralizam nas redes (vídeo)

247 - A estrutura que simula a Estátua da Liberdade, em frente à loja Havan de Guaíba, começou a ser retirada após o monumento de 24 metros desabar durante o temporal que atingiu o estado na segunda-feira (15).

O vento chegou a 85 km/h em Guaíba, conforme medições comunicadas pela prefeitura. Em outras cidades do Rio Grande do Sul, as rajadas foram ainda mais intensas: 96,3 km/h em Canoas, 99,9 km/h em Passo Fundo e 83,3 km/h em Porto Alegre.

Segundo a Defesa Civil, ao menos 49 municípios reportaram danos.

As imagens viralizaram nas redes: