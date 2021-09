'Eu boto o dinheiro onde quiser', diz prefeito flagrado pela PF com R$ 505 mil em aeroporto

Prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), afirmou nesta sexta-feira (3) que o dinheiro apreendido com ele no Aeroporto de Congonhas (SP) seria usado em "oportunidade de negócios". CPI desconfia de financiamento de atos golpistas do 7 de setembro edit

247 - O prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba (PSL), afirmou nesta sexta-feira (3) que os R$ 505 mil em espécie apreendidos enquanto ele tentava embarcar no Aeroporto de Congonhas (SP) eram dele e seriam usados em "oportunidade de negócios". O dinheiro estava armazenado em caixas de papelão dentro da bagagem de mão do passageiro. A apreensão aconteceu no dia 26 de agosto. "Eles [a PF] dizem o que querem. Eu boto o dinheiro onde quiser, na caixa de papelão, no sapato, é meu", disse à rádio Gaúcha.

Questionado sobre o motivo pelo qual transportava mais de meio milhão de reais em espécie, ele não deu detalhes sobre que tipo de negócios faria. "Esse dinheiro eu ando pra oportunidade de negócios. E como é declarado e diz na receita que declarado anda em qualquer parte do Brasil. Então eu ando com meu dinheiro pra onde eu quiser", afirmou o prefeito, eleito em 2020 para governar a cidade do Norte do RS.

Na quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) disse à CPI da Covid ter indícios de que o valor seria utilizado para financiar atos antidemocráticos. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz (PSD-AM), então afirmou que a denúncia seria levada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito da milícia digital.

Um procedimento investigativo será instaurado com o objetivo de apurar a origem do dinheiro. Dependendo do resultado da apuração, o passageiro poderá responder por delitos como lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação, e crime contra o sistema financeiro nacional.

A PF informa que portar moeda nacional dentro do país, independentemente do valor, não constitui crime, mas o portador da quantia deve saber justificar e comprovar a origem dos valores.

