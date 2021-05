Gaúchos tomam as ruas de Porto Alegre contra Bolsonaro (vídeos)

Entre as reivindicações principais dos manifestantes estão a saída imediata de Bolsonaro da Presidência, a intensificação da vacinação e a volta do auxílio emergencial de R$ 600 edit

247 - As manifestações contra Jair Bolsonaro neste sábado (29) acontecem em mais de 200 cidades do Brasil e também do exterior.

Os atos foram convocados por movimentos sociais e partidos de oposição ao governo. Entre as reivindicações principais dos manifestantes estão a saída imediata de Bolsonaro da Presidência, intensificação da vacinação da população e a volta do auxílio emergencial de R$ 600.

Em Porto Alegre, a manifestação reuniu centenas de pessoas, que seguiram os protocolos de precaução contra a contaminação da Covid-19.

Confira imagens de João Kerber:

Muita gente nas ruas em Porto Alegre!

O grito é um só: Fora Bolsonaro! #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/aKbOpCqhM0 — Matheus Gomes (@matheuspggomes) May 29, 2021

Intervenção durante o ato hoje Porto Alegre (RS). #ForaBolsonaro Vídeo: Sofia Cavedon #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/9KuDdnOTgE — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 29, 2021

