Gleisi aponta o legado desastroso da Lava Jato para o Brasil

"Custou ao país a destruição do setor de exportação de serviços, a condenação de 4 milhões de pessoas ao desemprego e o imenso prejuízo à economia do país", lembrou edit

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) destacou em postagem no X, antigo Twitter, neste domingo (3) o rastro de destruição deixado pela Lava Jato - que completou dez anos - no país, na economia e na política:

"Dez anos de Lava Jato, que custou ao país a destruição do estratégico setor de exportação de serviços, engenharia, óleo e gás, a condenação de 4 milhões de pessoas ao desemprego e incalculável, mas imenso, prejuízo à economia do país. A herança política da Lava Jato, cujo o único alvo real era Lula, foi a eleição de um presidente de extrema direita em 2018, que por pouco não reinstaurou a ditadura no país. Sua herança institucional foi o descrédito nas instituições, especialmente do Ministério Público e do Judiciário, que hoje se esforçam para reconstruí-la. Foi uma experiência dolorosa que, apesar dos imensos danos causados ao país, ao Estado de Direito e à democracia, nos deixou como lição a resistência heróica do presidente Lula e daqueles que o apoiaram na defesa de sua inocência", resumiu.

