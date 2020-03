Gleisi: Bolsonaro é um cafajeste que espalha o vírus do fascismo

"Bolsonaro sai de casa pra espalhar o vírus do fascismo!", escreveu a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), no Twitter. "Na hora da crise e da pandemia, o país precisa de um governo responsável, sério e que pense primeiro na população. Mas o que temos no Planalto é um covarde fanfarrão, que se comporta como cafajeste", acrescentou edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), bateu duro em Jair Bolsonaro, que havia convocado protestos para este 15 de março pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

"Bolsonaro sai de casa pra espalhar o vírus do fascismo! Na hora da crise e da pandemia, o país precisa de um governo responsável, sério e que pense primeiro na populaçao. Mas o que temos no Planalto é um covarde fanfarrão, que se comporta como cafajeste", escreveu a parlamentar no Twitter.

O ocupante do Planalto recebeu duras críticas de políticos por ter convocado protestos, enquanto autoridades recomendam as pessoas a evitarem aglomerações por causa do coronavírus, que já matou mais de 5 mil pessoas no mundo. O Brasil tem mais de 120 casos.