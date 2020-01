Gleisi: Bolsonaro não quer resolver os problemas do povo, quer agenda social midiática

Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), criticou a intenção de Bolsonaro de reformular programas que deram certo nos governos do PT para ter uma marca social. "Vai tentar maquiar os programas do PT, mudar nomes, buscar se apropriar de tudo", disse edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou a notícia de que Jair Bolsonaro estaria com a intenção de reformular programas sociais que deram certo nos governos do PT para ter uma marca social, depois de ter ficado marcado, ao longo do primeiro ano, por corte de direitos sociais e trabalhistas, além de discursos contra negros e índios.

"Bolsonaro não quer resolver os problemas do povo, quer agenda social midiática. Vai ter problemas. Além da restrição orçamentária que já se impôs, tem a concepção de governo. Vai tentar maquiar os programas do PT, mudar nomes, buscar se apropriar de tudo. Denunciaremos mais essa fake", escreveu a parlamentar no Twitter.

O governo pretende lançar até maio um Bolsa Família rebatizado com o nome de Renda Brasil. De acordo com dados da atual gestão, atualmente o programa atende 13,5 milhões de famílias com renda mensal inferior a R$ 178.

Também está sendo estudada a implantação de um sistema de "voucher" para o programa Minha Casa Minha Vida. Seria um vale com o objetivo de assegurar um crédito para compra, construção ou reforma da casa própria. A ideia é atingir famílias com renda de até R$ 1,2 mil mensais que vivem em moradias precárias em municípios com até 50 mil habitantes.