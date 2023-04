Gleisi critica explicações de Campos Neto no Senado sobre juros: "continua falando besteiras"

"O papel dele é controlar a inflação. São quase dois anos sem atingir a meta, mesmo com juros estratosféricos", criticou a presidente do PT edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), usou o Twitter nesta terça-feira (25) para criticar as explicações dadas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre o patamar da taxa de juros do Brasil.

"Lá vem Campos Neto fazendo política, adora dar entrevistas e fazer palestras, o que não é papel de presidente de Banco Central. Hoje pelo menos foi ao Senado para prestar contas, mas continua falando besteiras. O papel dele é controlar a inflação. São quase dois anos sem atingir a meta, mesmo com juros estratosféricos. Senado precisa tomar providências", escreveu Gleisi.

A taxa Selic está em 13,75% ao ano desde setembro de 2022. Os juros altos prejudicam diretamente a retomada do crescimento econômico do país.

