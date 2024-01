Gleisi dá boas-vindas a Marta no PT e prevê vitória de Boulos em São Paulo

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), deu boas-vindas à ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retornar às fileiras petistas e, possivelmente, ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa pela prefeitura da capital paulista.

"Bem-vinda", escreveu a presidente da sigla nesta quarta-feira (10) em postagem na rede social X. De acordo com a dirigente, "vencer a eleição da Prefeitura de São Paulo é importantíssimo em nossa luta contra a extrema-direita e o bolsonarismo".

"A chapa do companheiro Guilherme Boulos será muito fortalecida se tiver a participação da ex-prefeita Marta Suplicy, que tem força na periferia de SP, pelo excelente trabalho que fez quando foi prefeita pelo PT. Quem conhece São Paulo não tem dúvidas sobre isso", continuou Gleisi. "Estamos somando forças em defesa da democracia e do projeto de transformação do Brasil".

A ex-prefeita comandava a Secretaria de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo, até deixar o cargo na terça-feira (9). Ela também foi senadora e deputada federal, além de ministra duas vezes - uma pela pasta do Turismo e outra pela Cultura.

