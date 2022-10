Gleisi ironiza tempo que Bolsonaro teve no debate para discursar sozinho: "não é muito positivo para ele"

No terceiro bloco do debate, Bolsonaro teve cinco minutos para discursar sem interrupções. Gleisi também explica a decisão de Lula de não explorar a fala pedófila do adversário edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), ironizou a falta de articulação de Jair Bolsonaro (PL) para discursar no debate entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), exibido pela Band na noite deste domingo (16), apesar de reconhecer que o petista não administrou o tempo adequadamente. “Ele (Lula) mesmo disse: administrei mal o tempo. Agora, o Bolsonaro falar muito tempo sozinho não acho que seja muito positivo para ele”, disse Gleisi.

A observação diz respeito ao terceiro bloco do debate, quando Lula gastou o seu tempo e deixou Bolsonaro com a possibilidade de falar sozinho por mais de cinco minutos. Segundo o jornal O Globo, “um aliado do petista, porém, acredita que o atual presidente não aproveitou e falou apenas para sua bolha”.

A avaliação geral da campanha de Lula, contudo, é que o ex-presidente venceu os dois primeiros blocos do debate e poderia ter aberto uma grande vantagem caso não tivesse caído nas provocações feitas por Bolsonaro ao abordar temas envolvendo a Petrobrás e corrupção. O mesmo sentimento teria sido identificado junto a uma parcela do eleitorado por meio de pesquisas qualitativas.

Ainda de acordo com a reportagem, Gleisi ressaltou que Lula evitou explorar o episódio em que Bolsonaro afirmou que “pintou um clima” com menores de “14, 15 anos” para não desrespeitar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que resultou na remoção de vídeos sobre o assunto das redes sociais.

“Tivemos uma decisão judicial. Por isso que ele não falou. Acho que ele deu um recado, estava lá com o broche da causa”, disse a parlamentar em referência ao broche de uma campanha de combate à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes utilizado por Lula durante o debate.

