Gleisi: 'mandato de Janones não pode ser cassado pela ditadura bolsonarista'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quinta-feira (20) a tentativa do PP em levar o deputado federal André Janones (Avante-MG) para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por causa das críticas do parlamentar ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), confirmou a intenção do governo em questionar Janones no Conselho de Ética.

De acordo com a parlamentar do PT-PR, a "ditadura bolsonarista quer censurar e cassar mandato do deputado federal @AndreJanonesAdv por expressar suas opiniões". "Dizem defender a liberdade, mas querem calar um parlamentar por não pensar como eles. A democracia está em risco com Bolsonaro", escreveu Gleisi no Twitter.

Ditadura bolsonarista quer censurar e cassar mandato do deputado federal @AndreJanonesAdv por expressar suas opiniões. Dizem defender a liberdade, mas querem calar um parlamentar por não pensar como eles. A democracia está em risco com Bolsonaro. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 20, 2022

