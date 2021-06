Gleisi rebate ameaças de golpe feitas por Bolsonaro: "você é a fraude que o voto impresso não resolve"

Presidente nacional do PT rebateu Jair Bolsonaro, que falou em possível "convulsão social" caso não seja adotado o voto impresso na eleição de 2022. "Sabe que voto impresso é inviável, por questão de tempo e de dinheiro", disse ela. "Bolsonaro, você é a fraude que o voto impresso não resolve!", complementou edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Jair Bolsonaro, que, em live semanal nesta quinta-feira (17), voltou a flertar com um golpe no país ao ameaçar não aceitar uma eventual derrota na eleição presidencial de 2022.

“Bolsonaro aposta no tumulto quando perder a eleição. Fala que sem voto impresso pode ter convulsão. Sabe que voto impresso é inviável, por questão de tempo e de dinheiro. E desnecessário, nosso sistema é um dos mais seguros do mundo. Bolsonaro, você é a fraude que o voto impresso não resolve!”, escreveu a parlamentar no Twitter.

Na live, Bolsonaro afirmou que, se não existir o chamado “voto auditável" nas urnas do próximo ano, um lado poderia não aceitar os resultados da eleição e "criar uma convulsão no Brasil".

Lula cresce

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (17) apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em crescimento.

No primeiro cenário proposto pela pesquisa, no qual Datena aparece, Bolsonaro tem 34,3%, contra 32,5% do petista, o que configura empate técnico. Na pesquisa anterior, de maio deste ano, Bolsonaro tinha 33% e Lula 29%.

