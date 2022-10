Gleisi repudia 'misoginia' de Bolsonaro contra Simone e Soraya

"Minha solidariedade a Simone Tebet e Soraya Tronicke", afirmou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), escreveu nesta segunda-feira (3) uma mensagem de solidariedade às senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Tronicke (União Brasil-MS), atacadas por Jair Bolsonaro (PL).

"Minha solidariedade a Simone Tebet e Soraya Tronicke, mais uma vez ofendidas por Bolsonaro. Não tem como disfarçar o machismo e a misoginia desse sujeito. Nisso ele é muito sincero", disse a parlamentar no Twitter.

A senadora do MDB sinalizou que apoiará o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Ela terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 4,1% dos votos (4,9 milhões).

De acordo com Soraya, o União Brasil é que decidirá quem o partido apoiará. A senadora ficou na quinta posição, com 0,51% (600 mil).

O ex-presidente Lula teve 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

