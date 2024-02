Gleisi repudia "misoginia e preconceito" de Barbara Gancia contra Janja e Celso Amorim

De acordo com a presidente do PT, a primeira-dama e o ex-chanceler devem seguir 'lutando por seus ideais e incomodando essa gente atrasada' edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu a primeira-dama Rosângela da Silva, nesta terça-feira (20) depois que a jornalista Barbara Gancia atacou Janja, como é conhecida a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela também fez ataques direcionados ao ex-ministro Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. A posição da jornalista foi emitida após o governo Lula condenar o genocídio cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza, onde cerca de 30 mil palestinos morreram vítimas dos bombardeios israelenses.

Segundo a Gleisi, o posicionamento da jornalista foi resultado de "misoginia e preconceito contra @JanjaLula por parte da jornalista Barbara Gancia, merecem veemente repúdio". "De quebra, ainda desrespeitou e ofendeu o embaixador Celso Amorim, um dos mais respeitados diplomatas ao redor do mundo. Que sigam, Janja e Amorim, lutando por seus ideais e incomodando essa gente atrasada", escreveu a parlamentar na rede social X.

continua após o anúncio

Sobre a primeira-dama, Barbara Gancia faz um ataque misógino, dizendo que o Palácio da Alvorada - residência oficial da Presidência - é "sua verdadeira área de excelência", onde Janja "tem toda liberdade para exercer seu talento", sinalizando uma conotação sexual. A jornalista aproveitou para chamar de "trelelé" do ex-ministro Celso Amorim.

Misoginia e preconceito contra @JanjaLula por parte da jornalista Barbara Gancia, merecem veemente repúdio. De quebra, ainda desrespeitou e ofendeu o embaixador Celso Amorim, um dos mais respeitados diplomatas ao redor do mundo. Que sigam, Janja e Amorim, lutando por seus ideais… continua após o anúncio February 20, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: