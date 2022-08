Gleisi sobre empresários que defenderam o golpe: 'constrangem a liberdade de voto dos trabalhadores'

'A Justiça Eleitoral tem de defender as eleições frente a esses coronéis', afirmou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quarta-feira (17) a defesa de um golpe feita por empresários bolsonaristas caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhe a disputa presidencial.

"Empresários bolsonaristas que defendem golpe, abusam do poder econômico e constrangem liberdade de voto dos empregados. Essa é a turma do Bolsonaro. A Justiça Eleitoral tem de defender a democracia e as eleições frente a esses coronéis", escreveu a parlamentar no Twitter.

Entre os empresários que defenderam um golpe, estão Luciano Hang, dono da Havan; Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu, e Ivan Wrobel, da construtora W3 Engenharia.

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (17), mostrou vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno.

Jair Bolsonaro (PL) faz acusações sem provas de que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende que as Forças Armadas participem da apuração dos resultados das eleições. Partidos de oposição ao governo federal denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

Uma das estratégias de Bolsonaro para conseguir mais votos é passar à população a mensagem de que outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) podem atrapalhar o seu governo e o processo eleitoral brasileiro.

Nessa terça, o ministro do STF Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE e destacou que a Justiça Eleitoral será "firme e implacável" no sentido de proibir a divulgação de informações falsas sobre as eleições.

