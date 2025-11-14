Governador bolsonarista de Santa Catarina ameaça usar violência contra o MST

247 - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), postou um vídeo em suas redes sociais em que ataca o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), que luta pela reforma agrária no país, como meros "invasores de terra".

"Está bom então, fiquem tranquilos, invasores de terra terão escolta da nossa poiícia, pode deixar", diz Mello no vídeo, segurando um bastão de beisebol em que lê-se: "bambu".

Mello integra o grupo de governadores de extrema direita que pretende ampliar o escopo da legislação antiterrorista no país, o que pode recair sobre o MST, criminalizando o movimento, segundo alertam especialistas.