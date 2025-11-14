TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sul

      Governador bolsonarista de Santa Catarina ameaça usar violência contra o MST

      Mello aparece em vídeo com bastão de beisebol

      Jorginho Mello (Foto: @jorginhomello/X)

      247 - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), postou um vídeo em suas redes sociais em que ataca o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), que luta pela reforma agrária no país, como meros "invasores de terra". 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      "Está bom então, fiquem tranquilos, invasores de terra terão escolta da nossa poiícia, pode deixar", diz Mello no vídeo, segurando um bastão de beisebol em que lê-se: "bambu".

      Mello integra o grupo de governadores de extrema direita que pretende ampliar o escopo da legislação antiterrorista no país, o que pode recair sobre o MST, criminalizando o movimento, segundo alertam especialistas. 

      Artigos Relacionados

      Tags