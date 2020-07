Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite anuncia que está com Covid-19

Tucano, que nesta semana disse não ter se arrependido de seu voto em Jair Bolsonaro, informou que "mesmo estando assintomático", foi "surpreendido" com o resultado positivo e que cancelou as agendas e iniciou o isolamento edit

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (24) ter testado positivo para o coronavírus.

"Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas", postou no Twitter.

Nesta semana, em entrevista ao programa Roda Viva , o tucano disse que não se arrependeu de seu voto em Jair Bolsonaro e que, na época, seria "muito ruim" um voto em Fernando Haddad, pelo retorno do PT.

No entanto, ele fez críticas ao governo federal na condução da pandemia do coronavírus. "O presidente tem que unir o país e não aprofundar a divisão”, declarou, na mesma entrevista.

