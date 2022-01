Governador do Rio Grande do Sul testa positivo para Covid pela segunda vez

Apoie o 247

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), usou as redes sociais para informar que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez. O tucano estava em isolamento desde que o namorado, o médico Thalis Bolzan, contraiu a doença no início deste mês. Leite já testou positivo para a Covid-19 em julho de 2020. “Estou bem, sem sintomas e seguirei trabalhando firme pelo RS por meio virtual”, postou Leite no Twitter.

Na postagem, o governador informou, ainda, que a dose de reforço da vacina contra a Covid que iria tomar foi adiada por quatro semanas, por orientação médica.Além dele, os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Flávio Dino (Maranhão) e Ratinho Junior (Paraná) também contraíram a doença.

