Hospitais de Porto Alegre superam 100% de ocupação pela primeira vez desde o início da pandemia

247 - Porto Alegre (RS) atingiu, nesse sábado (27), o máximo de sua capacidade para atendimento em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) desde o início da pandemia. Durante a tarde, a capital chegou a bater 102,67% de ocupação, e à noite reduziu para 101,2%.

De acordo com o portal G1, entre os hospitais que atendem pacientes com a Covid-19, o Moinhos de Vento registrou a maior lotação, 115%. A Santa Casa chegou a 102%. O Clínicas atingiu 96,32% até a noite, e o Conceição, 97,33%.

Médicos estariam escolhendo quem internar por causa da alta na procura por atendimento. Segundo a diretora-presidente do Clínicas, Nadine Clausell, "tem sido um cenário que antes não era necessário, escolher, fazer uma definição de perfil de risco e oferecer para os pacientes que têm mais chance de sobreviver versus o que têm menos chances de sobreviver a melhor capacidade tecnológica e de equipe".

"O que que quero dizer com isso: se escolhe os pacientes que a gente acaba de receber para colocar na UTI do hospital. Isso é um drama que nenhum médico gostaria de enfrentar na vida e isto estamos enfrentando nos últimos 15 dias", acrescentou.

Lotação na rede pública

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

