Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida após quatro dias

247 - O jovem Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, que estava desaparecido no Pico do Paraná desde o dia 1º de janeiro, foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5). Ele conseguiu chegar sozinho até a base da montanha após caminhar por mais de 20 quilômetros em área de mata e relevo acidentado.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.. Segundo o Corpo de Bombeiros, Roberto apareceu em uma fazenda localizada na região de Antonina Cacatu, no litoral do estado, onde recebeu os primeiros atendimentos.De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel, porta-voz dos bombeiros, o jovem percorreu uma longa distância a pé até encontrar ajuda. Uma coletiva de imprensa está prevista para o meio-dia desta segunda-feira, quando a corporação deve detalhar as circunstâncias do resgate e o estado de saúde do rapaz.

A família confirmou a localização de Roberto por meio das redes sociais e celebrou o desfecho positivo do caso. Em uma publicação, os familiares escreveram: "Encontramos o Roberto. Ele está vivo, está bem e estamos já o encaminhando pro hospital. Obrigado a todos os anjos que vieram aqui nos ajudar! Obrigado pelas orações".Roberto havia iniciado a trilha no Pico do Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde da última quarta-feira (31), acompanhado da amiga Thayane Smith. O pico, com cerca de 1.877 metros de altitude, é considerado o ponto mais alto da Região Sul do Brasil e exige preparo físico e planejamento.

Em entrevista concedida à Ric Record Paraná, Thayane relatou os momentos que antecederam o desaparecimento e reconheceu falhas durante o percurso. "Esse foi meu erro. Eu conversei com família e eu assumo meu erro. Eu sei que errei nisso de ter deixado ele ter vindo sem mim, mas tinham outras pessoas com ele. Não tinha como se perder. Não sei o que aconteceu."

Informações preliminares indicam que Roberto passou mal durante a subida, chegando a vomitar algumas vezes até alcançar o topo da montanha. A dupla teria chegado ao cume por volta das 4h da manhã de quinta-feira (1º), onde descansou e encontrou outros dois grupos de trilheiros.Após cerca de duas horas no topo, os amigos iniciaram a descida. Em determinado ponto do trajeto, eles teriam parado novamente, momento em que Roberto acabou se separando do grupo. Um dos grupos que estava no cume desceu logo depois e passou pelo local, mas já não encontrou o jovem.

As buscas oficiais começaram ainda na tarde de quinta-feira, com a atuação do Corpo de Bombeiros e o apoio de voluntários. As equipes utilizaram aeronaves com câmeras térmicas, além de drones equipados com sensores infravermelhos, para tentar localizar o desaparecido em meio à vegetação densa.

A Polícia Civil do Paraná acompanha o caso e realizou oitivas com familiares e pessoas que também fizeram a trilha nos últimos dias. Até o momento, a ocorrência segue sendo tratada como desaparecimento, sem indícios de crime. O estado de saúde de Roberto será avaliado em hospital, e novas informações devem ser divulgadas após a coletiva dos bombeiros.