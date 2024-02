Julgamento que deve cassar mandato de Sergio Moro pode acontecer na semana que vem

Edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira oficializou a indicação do juiz José Rodrigo Sade pelo presidente Lula para o TRE-PR edit

247 - O julgamento que pode cassar o ex-juiz suspeito e hoje senador Sergio Moro (União Brasil-PR) pode acontecer já na semana que vem, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo. Isto porque a indicação do juiz José Rodrigo Sade pelo presidente Lula (PT) para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) foi publicada nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial da União (DOU). Assim, o quórum já está completo e a data do julgamento de Moro pode ser definida.

Apesar da persistente indefinição sobre a data, de acordo com o portal Meio Norte, duas outras definições importantes sobre o tema já foram realizadas pelo TRE-PR. A primeira delas é que o relator das ações a serem julgadas, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, não compartilhará antecipadamente a íntegra de seu voto com os outros juizes da Corte. A intenção de Falavinha com tal decisão é de manter a transparência do julgamento e também estar aberto a ouvir as argumentações de seus colegas no próprio dia, evitando que eles cheguem ao julgamento com ideias pré-estabelecidas.

Outra definição sobre o julgamento é que os sete juizes farão o "voto oral", tornando suas posições públicas para a população. Vale lembrar que o julgamento será transmitido pelo YouTube. O julgamento, desta forma, poderá ser longo e abrirá mais margem para eventuais pedidos de vista após o anúncio do voto do relator, dado que sua posição não será conhecida de antemão.

