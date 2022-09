Justiça determina exclusão de todos os vídeos do canal de Moro no Youtube

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que sejam excluídos todos os vídeos do canal de Sergio Moro no Youtube. O ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, de acordo com o entendimento da Justiça Eleitoral, veiculou propaganda irregular, informou o advogado Luiz Eduardo Peccinin, da Federação “Brasil da Esperança”, autora da ação.

Peccinin afirmou ainda, segundo a jornalista Mônica Bergamo, a determinação também inclui dezenas de links nas páginas sociais da campanha do ex-ministro de Bolsonaro. Moro foi alvo na manhã deste sábado (3) de uma operação de busca e apreensão em sua residência.

O Tribunal tomou a decisão porque diversos materiais impressos da campanha violam a legislação eleitoral. Moro respondeu no Twitter que a ação foi uma "diligência abusiva" e acusou o PT, integrante da Federação autora da ação, de “sensacionalismo” ao divulgar o fato.

