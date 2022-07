Leonel Radde alerta a segurança de Lula: 'o fascista não precisa de organização criminosa. Pode ser um lobo solitário'

Apoie o 247

247 - O vereador de Porto Alegre e pré-candidato a deputado estadual Leonel Radde (PT) alertou, em entrevista ao Boa Noite 247, para os cuidados que o PT deve ter com a candidatura do ex-presidente Lula à presidência, especialmente depois do atentado ocorrido na Cinelândia (RJ) na noite de quinta-feira (7). De acordo com o parlamentar, "o fascista não precisa de organização criminosa" e a maior preocupação são os atos dos chamados ‘lobos solitários’, que agem individualmente. O vereador defende que Lula participe de eventos em ambientes fechados, com revista prévia dos participantes e do ambiente pelas autoridades.

Radde, que também é policial civil, avalia ser um risco alto expor Lula em um ambiente aberto num ato de campanha e observa que vivenciamos um contexto político bastante tenso, rodeado de atentados, como o que ocorrera em Uberlândia (MG), também na pré-campanha do ex-presidente.

Ele também trouxe como exemplo o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.“Não é questão de não se deixar temer. Temos que entender que 2022 é completamente atípico”, alerta Radde.

Ele acredita que haverá “mais ataques” daqui para a frente e faz uma forte recomendação: não fazer caminhadas, pois é um formato muito difícil de se controlar as pessoas que participam.

