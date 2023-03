Leonel Radde anuncia que vai ao MPF contra deputado que exaltou livro de Hitler

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado estadual no Rio Grande do Sul Leonel Radde (PT) afirmou que o deputado estadual no Mato Grosso do Sul João Henrique Catan (PL-MS) tem de perder o mandato após o parlamentar exaltar um livro de Adolf Hitler (1889-1945), ex-ditador na Alemanha. O parlamentar anunciou que recorreu ao Ministério Público Federal (MPF).

"Absurdo! Deputado do Mato Grosso do Sul, João Henrique (PL), exaltou Adolf Hitler na tribuna. O nosso Mandato Antifascista fez uma denúncia ao MPF. Não podemos aceitar esse crime! O Brasil exige a cassação de João Henrique!", escreveu Radde no Twitter.

O Grupo Judeus pela Democracia também pediu a cassação do mandato de Catan.

Absurdo! Deputado do Mato Grosso do Sul, João Henrique (PL), exaltou Adolf Hitler na tribuna. O nosso Mandato Antifascista fez uma denúncia ao MPF.

Não podemos aceitar esse crime!

O Brasil exige a cassação de João Henrique! pic.twitter.com/G3hc9gTLmX — Leonel Radde (@LeonelRadde) March 7, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.