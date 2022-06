Luciana Genro rebate "cara fechada" e diz que vai com Lula para taxar grandes fortunas

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS) usou suas redes sociais nesta quinta-feira (2) para rebater críticas de que estaria de "cara fechada" ao posar ao ledo do ex-presidente Lula, durante a passagem do petista no estado do Rio Grande do Sul.

"Cara de quem vai com Lula para derrotar Bolsonaro. E sabe que vamos precisar seguir firme na luta para avançar em direitos e na taxação das grandes fortunas!", rebateu.

Cara de quem vai com Lula para derrotar Bolsonaro. E sabe que vamos precisar seguir firme na luta para avançar em direitos e na taxação das grandes fortunas. https://t.co/8Bb52hEFRZ — Luciana Genro (@lucianagenro) June 2, 2022





A expressão facial da liderança do PSOL foi até tema de reportagem no jornal O Globo, matéria que foi compartilhada por Luciana ao rebater o fato.

