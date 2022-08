Luiz do PT pede impugnação da candidatura de Moro por fraude eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro tem mais um pedido de impugnação de candidatura para a sua coleção. Desta vez o pedido foi feito pelo candidato a deputado estadual Luiz do PT, de Foz do Iguaçu, que protocolou nesta quinta-feira (11) a impugnação da candidatura de Sergio Moro ao Senado pelo Paraná.

No documento, Luiz sustenta que Sergio Moro não tem seis meses de domicílio eleitoral em Curitiba e, portanto, não pode registrar candidatura pelo estado, pois não satisfaz uma das condições de elegibilidade.

>>> Sergio Moro registra candidatura e declara R$ 1,6 milhão em bens, sendo R$ 392 mil no exterior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o candidato petista, Moro teve domicílio eleitoral em São Paulo do início de abril até 8 de junho de 2022, voltando a ter domicílio em Curitiba apenas em 09 de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho deste ano, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo decidiu rejeitar a mudança de domicílio eleitoral de Moro do Paraná para São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-juiz aparecia como uma das opções de presidenciáveis em pesquisas eleitorais. Moro saiu do Podemos ao perceber que estava com dificuldades de conseguir apoio para se candidatar ao Planalto. Entrou no União Brasil e pensou em disputar uma vaga no Congresso Nacional (Câmara ou Senado) por São Paulo. Mas, em junho, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) derrotou o ex-magistrado por fraude em domicílio eleitoral e decidiu que ele não poderia ser candidato pelo estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.